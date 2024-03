Volley, serie A1: la Honda Olivero S. Bernardo attende la Uyba Busto Arsizio

La gara, in programma domenica 3 marzo alle 19,30, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno. Prima della gara sarà anche presentato in anteprima il nuovo inno della squadra.



Dopo tre settimane di assenza, domenica pomeriggio, le gatte biancorosse tornano a giocare al Palazzetto dello Sport di Cuneo. L’incontro Honda Olivero S.Bernardo Cuneo-Uyba Volley Busto Arsizio, in programma il 3 marzo con fischio d’inizio fissato per le ore 19,30, è valido per il ventiduesimo turno del campionato di Serie A1 Tigotà. L’azienda Sames Antincendio sarà lo sponsor del match day di questo finesettimana.



Cuneo è reduce da una sconfitta maturata sabato scorso a Scandicci. Nonostante il recente cambio alla guida tecnica ed il passaggio di consegne da Bellano a Micoli, nel dopopartita si è palesata la differente cifra tecnica fra le due squadre, con le toscane lanciatissime verso il playoff scudetto che si sono imposte per 3-0.



Decisamente più alla portata Busto Arsizio che con ventuno punti totalizzati si trova attualmente undicesima in classifica e già virtualmente salva. A questo proposito, la società cuneese chiama a raccolta la propria tifoseria, proponendo i biglietti in tribuna rossa alla cifra simbolica di 2 euro, questo è stato possibile grazie allo sponsor Lab Travel Group che pagherà la differenza di prezzo su ogni singolo biglietto acquistato. Una bella occasione per passare una serata di sport e supportare le proprie beniamine.



L’ultimo precedente pende nettamente a favore di Cuneo: nella gara d’andata le piemontesi si sono imposte per 3-2 proprio a Busto Arsizio, giocando una partita impeccabile sotto tutti i punti di vista.



Domenica occorrerà vincere, sperando in un passo falso di Bergamo sabato pomeriggio nella sfida casalinga contro Pinerolo. In quel caso le biancorosse realizzerebbero un importante controsorpasso in classifica proprio ai danni delle bergamasche, attestandosi fuori dalla zona retrocessione.



Prima della gara verrà anche presentato l’inno ufficiale della squadra, realizzato dalla cantautrice Serena Garelli, che verrà intonato per la prima volta domenica pomeriggio, al Palazzetto dello Sport di Cuneo, prima del fischio iniziale della partita.

La Garelli si professa impaziente di esibirsi con il suo nuovo brano We Are Cats: “Sono felice di essere giunta al quarto inno sportivo a cui dono la mia voce, ed il terzo realizzato insieme al collega genovese Matteo Minchillo - spiega Serena Garelli - . Mi auguro di farne ancora molti altri! Un onore e una gioia poter cantare questa volta per una squadra tutta femminile, e farlo a pochi giorni dalla festa della Donna. Ci attende una presentazione veramente preziosa e… piena di grinta! Grazie alla Società per questo progetto realizzato insieme. Un ringraziamento anche a Sergio Usai, storico fonico, titolare del MiniMidiStudio di Genova dove abbiamo inciso l’inno”.



La partita verrà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno e in streaming sulla piattaforma Now Tv.



Si rende noto a tutti i tifosi che è possibile scaricare l’app gratuita di Cuneo Granda Volley (disponibile per iOS e Android) per essere sempre aggiornati sull’attività delle gatte biancorosse.

Gli ex di giornata

La schiacciatrice Lena Stigrot lo scorso campionato ha militato nelle file della E-Work Busto Arsizio. Mentre la palleggiatrice Noemi Signorile ha difeso i colori bustocchi nella stagione 2016-17.



La libero Giorgia Zannoni, invece, ha un passato a Cuneo, dove ha indossato i colori biancorossi per ben due campionati di fila: nel 2019-20 e nel 2020-21.