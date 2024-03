Stage di karate a Moretta nella palestra delle scuole medie

Domenica scorsa, 25 febbraio, si è svolto nella palestra delle scuole medie di Moretta uno stage di karate organizzato dall’associazione karate di Moretta.

Un appuntamento che ha richiamato tanti atleti e un folto pubblico sulle tribune dell’impianto. L’associazione morettese, da anni attiva sul territorio, può contare quest’anno sulla presenza di un nuovo maestro, Giuseppe Marcello, che proprio poche settimane fa ha iniziato il nuovo corso di karate a Moretta.

Allo stage di domenica scorsa hanno partecipato 50 atleti e maestri provenienti dai corsi di tre scuole di karate: la “Dojo bunker karate” di Racconigi, la “Yashinau” di Cambiano e la “Accademia arte e Sport” di Pinerolo

"Per Moretta questo stage ha rappresentato una piacevole novità – commentano il sindaco Gianni Gatti e l’assessore Sauro Zannoni -. È la prima volta, almeno in questi ultimi anni, che il paese organizza un raduno di tale portata. È stato bello osservare la palestra brulicante di atleti e pubblico per una giornata di sport".