Quasi 2.900 ingressi alla mostra “Ti racconto 46 storie” ad Alba

Ha chiuso con quasi 2.900 ingressi la mostra “Ti racconto 46 storie” a cura del Gruppo Fotografico Albese, nell’ambito della rassegna “Alba Foto Festival 2024”, nel Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” in piazza Medford ad Alba, nei weekend dal 3 al 25 febbraio.

"Un risultato importante - dichiara il sindaco Carlo Bo – raggiunto da questa bella esposizione fotografica in soli quattro weekend di apertura al pubblico. Non è poco, considerato anche il periodo non proprio di alta stagione turistica per la nostra città. È un’iniziativa che abbiamo appoggiato con entusiasmo, così come stiamo sostenendo con impegno il grande evento nazionale legato alla fotografia che è il 76esimo Congresso Nazionale Fiaf, dal 15 al 19 maggio 2024 ad Alba, grazie al Gruppo Fotografico Albese. Ringrazio il presidente Roberto Magliano, il vice presidente Diego Battaglino delegato regionale Fiaf Piemonte + Valle D’Aosta ed i soci dell’associazione per questi eventi nella nostra città".

"Siamo molto soddisfatti per l’afflusso, ma anche per la qualità dei visitatori – dichiara il presidente del Gruppo Fotografico Albese Roberto Magliano – persone attente e di cultura che hanno apprezzato i 46 progetti proposti e l’allestimento. È stato anche molto bello avere in mostra in settimana i bambini dell’infanzia e delle scuole primaria e secondaria che hanno fatto dei bellissimi disegni ed è stato bello anche aver ospitato le persone frequentanti i centri diurni. Ringraziamo i soci che si sono spesi ed hanno lavorato all’allestimento e all’apertura della mostra. Ringraziamo per il contributo l’Amministrazione comunale, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e Banca d’Alba e per il supporto il sindaco Carlo Bo, l’assessorato al Turismo Manifestazioni ed Eventi, l’assessorato alla Cultura e gli uffici della Ripartizione Socio Educativa e Culturale".

L’esposizione con 46 storie firmate da 38 fotografi del Gruppo Fotografico Albese ha raccontato Alba e l’albese attraverso 283 immagini su un’entità geografica, ma anche e soprattutto su una realtà umana, sociale, economica, culturale, associativa. A curare l'editing e l'allestimento è stato Leonello Bertolucci. La stampa delle immagini è stata gestita da Davide D’Angelo.

All’interno della mostra, 220 bambini in visita con le scuole o con i genitori si sono cimentati nel disegno grazie allo spazio giochi e colori al primo piano del Palazzo Mostre e Congressi. I lavori sono stati valutati ed i più meritevoli sono stati premiati con piccole macchine fotografiche e piccole stampanti da collegare al telefono cellulare. Durante gli incontri con le scuole, Stefania Borgogno dell’associazione DonChisciotteSiamoNoi ha intrattenuto bambini e ragazzi con giochi sul tema della fotografia.

La mostra è stata raccolta nel volume Alba Foto Festival AFF24 “Ti racconto 46 storie”. Per ulteriori informazioni contattare il Gruppo Fotografico Albese: info@gruppofotograficoalbese.it.