Chiusa la strada provinciale tra Canosio e Preit per pericolo valanghe

La Provincia ha chiuso al transito dal 28 febbraio un tratto della strada provinciale 283 tra Canosio e Preit (località San Giovanni) in alta valle Maira per pericolo di caduta valanghe. Le forti precipitazioni nevose degli ultimi giorni hanno fatto salire il rischio valanghe al grado 4 e l’ente provinciale, in accordo con il Comune di Canosio, ha deciso la chiusura fino a data da definire.

Il tratto interessato va dal km 0,400 in avanti ed è stata transennato e indicato con la segnaletica stradale. Sono esclusi dal divieto soltanto gli addetti al servizio sgombero neve.