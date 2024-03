Questa sera (ore 21) ritorna “Time Out”; Ospiti Clara Decortes, Martina Veneriano e Giulia De Nardi

Ritorna questa sera (ore 21) “Time Out”, il programma di approfondimento sportivo sul volley femminile di serie A1 e A2 del Gruppo editoriale More News. Titolo della 18^ puntata stagionale: “Marzo, il mese della verità”, con le squadre che entrano nel mese conclusivo della regular season di A1 e delle Pool di A2 e i conseguenti verdetti all’orizzonte. L’ospite in studio sarà l’opposto della Lpm Bam Mondovì Clara Decortes, attualmente la schiacciatrice con più punti realizzati in serie A.

I due collegamenti, invece, vedranno come protagoniste la centrale della Tecnoteam Albese Volley Como Martina Veneriano e il libero della Igor Gorgonzola Novara Giulia De Nardi, fresca vincitrice della Challenge Cup. Nel corso della puntata andranno in onda le interviste con Benedetta Sartori (Uyba Busto Arsizio), Francesca Scola (Honda Olivero S. Bernardo Cuneo), Michele Marchiaro (Wash4green Pinerolo), Indre Sorokaite (Pinerolo), Daris Amadio (Futura Busto Arsizio), Claudio Basso (Lpm Bam Mondovì) e Chiara Riparbelli (Lpm).

Ricordiamo che “TimeOut” va in onda tutti i venerdì alle ore 21 ed è visibile sulle home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Lavocedialba.it, Piazzapinerolese.it, Torinoggi.it e Ilbustese.it.