Volley serie A3, Savigliano pronta per la Coppa Italia

L’attesa è finita. Rinfrancato dalla preziosa vittoria nell’infrasettimanale contro il Moyashi Garlasco, nella mattinata di venerdì 1 marzo il Monge-Gerbaudo Savigliano è partito con il pullman griffato Gunetto Autolinee alla volta di Fano, dove si disputerà tra sabato 2 e domenica 3 marzo la final four della Del Monte® Coppa Italia A3.



Un appuntamento storico per i saviglianesi, sicuramente il più importante dei 51 anni di vita del sodalizio biancoblu. A contendersi il trofeo saranno, oltre ai piemontesi, i padroni di casa della Smartsystem Fano, Gabbiano Mantova e OmiFer Palmi.



L’avversario. Proprio i calabresi di Palmi saranno gli avversari di capitan Dutto e compagni in semifinale, in programma alle 19.30 di sabato 2 marzo, e, come i saviglianesi, anche i ragazzi di coach Gianluca Porcino hanno raggiunto la final four da outsider, avendo ribaltato i pronostici della vigilia nei quarti. Vittima sacrificale è stata la “nobile” Macerata, superata al tie-break in una partita intensissima, nonostante i marchigiani si fossero qualificati come primi nel Girone Blu, mentre Palmi occupava all’epoca la quarta posizione. Oggi, invece, la OmiFer occupa la quinta piazza, proprio come Savigliano, con 37 punti all’attivo, a differenza dei 36 degli uomini di Simeon. Nel turno infrasettimanale che ha preceduto la trasferta di Coppa, però, Palmi ha perso 3-1 in casa di Napoli, attualmente terzultimo nel Girone Blu. Non mancano, comunque, le frecce nel ricco arco calabrese, tra le quali spicca il nome dell’opposto polacco Stabrawa, che nell’ultima sfida non è sceso in campo, a causa di un problema muscolare.



Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. La vittoria del PalaRavizza ha rigenerato lo spogliatoio saviglianese, che ora ha voglia di stupire anche in questo appuntamento storico per il Volley Savigliano.

L’entusiasmo non manca, come conferma lo schiacciatore Andrea Galaverna, tornato ad essere protagonista contro Garlasco con ben 17 punti: “Arriviamo a Fano con la speranza che il momento più difficile per noi sia passato. Gli infortuni e le defezioni ci hanno messi in difficoltà, ma ci siamo riorganizzati e la vittoria di Pavia ha confermato che ci siamo. La final four è un appuntamento che tutti vorrebbero vivere. Noi ci siamo e vogliamo dare il massimo per onorare questo impegno e per dimostrare di averlo meritato. Siamo tra le prime quattro d’Italia nella manifestazione e vogliamo fare bene. Dovremo giocare sereni e divertirci, senza pressioni. Palmi? È una squadra forte, con individualità importanti e una grande fisicità. Come tutte le squadre arrivate fin qui, anche loro hanno le carte in regola per vincere la coppa. Sarà importante partire forte per mettere subito pressione”.



Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2023/24, anche la final four della Del Monte® Coppa Italia Serie A3 sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. Per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-OmiFer Palmi, l’appuntamento è per le 19.30 di sabato 2 marzo al PalaAllende di Fano.