A Fossano “Cammelli a Barbiana”, spettacolo teatrale per i 100 anni della nascita di don Milani

In occasione del centenario della nascita di don Milani, l’associazione culturale “Atrio dei Gentili” porta a Fossano “Cammelli a Barbiana. Don Lorenzo Milani e la sua scuola”. Lo spettacolo teatrale è scritto da Francesco Niccolini e Luigi D’Elia, con la collaborazione della Fondazione Don Lorenzo Milani, e portato in scena dallo stesso D’Elia, con la regia di Fabrizio Saccomanno.

Lo spettacolo si terrà domenica 10 marzo, alle 18, nell’ex chiesa seicentesca di Sant’Agostino, che i fossanesi conoscono come Battuti neri (attualmente utilizzata come centro congressi dell’hotel Palazzo Righini). Sarà richiesto un piccolo contributo ai partecipanti, per sostenere le spese dell’organizzazione.

Come si può leggere sul sito di uno degli autori, “Cammelli a Barbiana” è la storia di “un ragazzo ricco, sorridente e pure bello”, che nell’estate del ‘43 lascia la sua vita agiata e protetta per farsi prete, “senza immaginare che da lì a una decina d'anni verrà esiliato in mezzo ai boschi dell’Appenino toscano dalla sua stessa Chiesa. Ma proprio lassù […] darà vita - con pochi ragazzi di mezza montagna - al miracolo della Scuola di Barbiana, diventando il maestro più rivoluzionario del dopoguerra italiano: don Lorenzo Milani”. Lo spettacolo è "la storia di una scuola nei boschi, dove si fa lezione tra i prati e lungo i fiumi, senza lavagna, senza banchi, senza primo della classe e soprattutto senza somari né bocciati. Lassù c'è tutto il tempo che serve per aspettare gli ultimi. […] Un racconto duro, amaro, ma allo stesso tempo intessuto di tenerezza per quel miracolo irripetibile che è stato Barbiana, e con tutta la sorpresa negli occhi di quei ragazzi dimenticati che, un giorno, videro un cammello volare sulle loro teste”.

Francesco Niccolini da molti anni collabora alla drammaturgia e ai testi degli spettacoli di numerosi attori, tra cui Marco Paolini. Particolarmente proficua la collaborazione con Luigi D’Elia, con cui ha scritto diversi spettacoli per ragazzi e, nel 2016, la pièce teatrale che verrà rappresentata a Fossano.