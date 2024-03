Bruno Vottero riconfermato alla presidenza dell'Aido di Bagnolo Piemonte, Barge e Valle Po

Bruno Vottero è stato riconfermato alla presidenza del gruppo intercomunale Aido che fa riferimento al territorio dei Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge e Valle Po.

Prima delle votazioni durante l’assemblea per il rinnovo delle cariche del sodalizio dell’associazione donatori organi, tessuti e cellule Vottero in qualità di presidente uscente ha ringraziato il vicesindaco di Bagnolo, Chiaffredo Maurino, per la sua presenza sia in qualità di rappresentante dell’amministrazione comunale, ma anche quale convinto socio Aido ormai da diversi anni.

Un ringraziamento è stato fatto anche a tutto lo staff dirigente Aido uscente che ha operato con grande senso di solidarietà e disponibilità negli ultimi 4 anni, caratterizzati anche dal periodo di pandemia che ha limitati le attività divulgative da parte del gruppo sull’importanza della donazione degli organi dopo la morte.

Dopo la presentazione e approvazione del bilancio consuntivo del 2023, la relativa relazione sull’attività svolta, del bilancio preventivo 2024 e la programmazione delle attività per il 2024, l’assemblea è passata alle elezioni individuando i candidati che si sono dati disponibili a formare il nuovo direttivo.

Tra gli eletti, ben 15 persone su 19 resesi disponibili, sono state individuato le cariche associative del nuovo direttivo che risulta composto da Bruno Vottero riconfermato presidente, al suo terzo mandato, vice presidente vicario riconfermata Valeria Rosso ormai da molti anni con la medesima carica nel direttivo, vicepresidente Maria Grazia Fraire già nel direttivo come segretaria e poi consigliera, mentre Sergio Tribolo, storico fondatore del gruppo, è stato riconfermato alla carica di amministratore.

Nuovo ingresso in qualità di segretaria la giovane diciottenne Chiara Lombardo di Paesana, che porterà freschezza e innovazione nel gruppo.

Gli altri 10 consiglieri già presenti nel precedente mandato sono: Franco Rosso, Valter Piccato, Franca Battisti, Patrizia Gentile, Davide Talarico, Angelo Confalonieri, Renato Besso. Si sono poi aggiunti nuovi consiglieri per la prima volta nel direttivo: Stefania Caligaris, Michelina Marconetto e Giuseppe Gherlone; mentre Daria Selli, Fernando Talarico, Lucia Bossa, già da molti anni nei precedenti direttivi e nuova collaborazione di Simona Oprea, affiancheranno il direttivo dando un importante contributo nella missione associativa.

Il presidente Vottero ha augurato ai componenti del nuovo direttivo di poter continuare ad operare con entusiasmo, disponibilità, armonia, nell’importante missione dell’associazione Aido in collaborazione con gli altri sodalizi del territorio che si occupano in particolare della donazione del sangue (Adas, Fidas, Gasm, Avis) e del midollo osseo Admo, oltre a chi opera nel settore sociale o sanitario.

Immancabile il ricordo fatto dal presidente Bruno Vottero con grande affetto e stima ai volontari dell’Aido deceduti nel 2023: Guido Del Zoppo dal 2012 membro del direttivo di Bagnolo, Barge e Valle Po, sempre presente e disponibile, anche negli ultimi periodi della malattia; Bruno Linzas del gruppo Aido di Fossano, trapiantato di polmoni che andava nelle scuole a portare la sua testimonianza e Lino Berardo trapiantato di rene, anche lui testimonial nelle scuole.