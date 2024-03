Manta l'arte come rivoluzione femminile in occasione della Festa della Donna

“Furore e conflitto. Arte, artiste, corpo” è il titolo dell’incontro organizzato dall’associazione culturale Idearte con il centro antiviolenza Mai+sole di Savigliano e il Comune di Manta venerdì 8 marzo alle 18,30 in Santa Maria del Monastero (In via Rivoira 11/7 a Manta).

L’evento, realizzato per celebrare la Festa della Donna, vede come relatore il professor Bartolomeo Ferrero il quale svilupperà un tema che rimanda alla libertà e ai diritti applicabili alle donne e alle ragazze, quali l’integrità e l’autonomia corporea e al come essere libere dalla paura di violenze sessuali e stalking.

Il percorso guidato da Ferrero avrà come filo conduttore l'analisi di artiste che, nel corso della storia, hanno impiegato l'arte per manifestare la loro opposizione a una condizione subalterna rispetto all'uomo.

Il viaggio avrà inizio dall'Antica Grecia e proseguirà fino ai giorni nostri, esplorando opere di artiste, celebri e meno note, che sono diventate strumento di messaggi emancipatori. Questi messaggi, a volte, verranno trasmessi con toni molto decisi, attraverso l'utilizzo espressivo, provocatorio e talvolta anche violento e dissacrante del corpo.

Come nelle opere di Artemisia Gentileschi dipinte alla metà del ‘600 fino alle recenti installazioni di Marina Abramović.

Un viaggio condotto tramite l’analisi di artiste che, nel corso della storia, hanno usato l’Arte per esprimere la loro ribellione ad una condizione subalterna all’uomo.. L’ingresso è gratuito.

Seguirà un aperitivo e buffet su prenotazione al costo di 20 euro alla Vineria Vecchio Camino di Manta. Per prenotazioni, entro lunedì 4 marzo, telefonare ai numeri: 0175-87855 / 342-8651076.