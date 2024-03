Savigliano, auto fuori strada sulla provinciale per Vottignasco: un ferito lieve in ospedale

E’ di un ferito in condizioni apparentemente non gravi il bilancio dell’uscita di strada che intorno alle 20 di questa sera, sabato 2 marzo, ha coinvolto un veicolo che stava percorrendo strada Santa Scolastica, la Provinciale 155, nel tratto compreso tra Savigliano e Vottignasco.

Sul posto è intervenuto il servizio di emergenza sanitaria 118 insieme ai vigili del fuoco, arrivati con una squadra dal distaccamento di Saluzzo e una da quello dei volontari di Savigliano.

Questi ultimi sono tuttora sul posto, impegnati nella messa in sicurezza e nel prestare assistenza per la sua rimozione mentre la persona coinvolta nel sinistro è stata trasportata in ospedale a Savigliano in condizioni che fortunatamente non parevano destare particolare preoccupazione.