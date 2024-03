Bra, Fratelli d'Italia fa il punto con iscritti e simpatizzanti

Fratelli d’Italia incontra a Bra i propri iscritti e simpatizzanti per fare il punto della situazione politica locale, con la consapevolezza di aver fatto bene la propria parte in vista delle imminenti elezioni braidesi.

Il Coordinatore territoriale di Fdi, Roberto Russo, apre l’incontro comunicando il crescente entusiasmo di molte donne e uomini che chiedono di poter contribuire all’affermazione del centrodestra, finalmente unito sia a livello partitico che civico, in città.

Sicurezza, Opere Pubbliche realizzabili, particolare attenzione alle imprese e a tutto il mondo produttivo i punti del programma su cui Fratelli d’Italia concentrerà maggiormente il proprio impegno. “Si sta ultimando una lista di candidati - commenta Russo - che tiene conto di alcune caratteristiche, dando priorità a chi negli ultimi anni è stato presente e attivo, anche quando la situazione non era favorevole come l’attuale. Un Partito serio si comporta così!”

Il Capogruppo in Regione di Fdi e Vice Coordinatore Regionale, Paolo Bongioanni, nell’esprimere soddisfazione per l’importante lavoro svolto a Bra in questa fase pre elettorale, annuncia che a breve il livello regionale della coalizione darà il via libera alle candidature nei vari Comuni piemontesi. “Saremo impegnati - dichiara Bongioanni - a sostenere le nostre tesi e i nostri candidati a livello europeo, regionale e comunale, consci che gli appuntamenti elettorali dell’ 8/9 giugno saranno decisivi per le sorti future delle nostre comunità e dei nostri territori”.

Sono poi intervenuti Massimo Somaglia, candidato a Sindaco in pectore, Annalisa Genta, da poco inserita dal Consiglio Regionale nella terna per il Consiglio della Fondazione Crt, Sebastiano Luca, Consigliere Comunale Fdi, Sergio Panero, Consigliere Comunale e rappresentante del Polo Civico e Silvio Artusio, Presidente dei Sindaci del Roero.