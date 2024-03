Museo civico e laboratorio di restauro: preziosa sinergia di arte e scienza per i liceali saviglianesi

Forse quando agli studenti della terza B del Liceo Scientifico Arimondi di Savigliano è stata proposta dalle insegnanti di arte, prof. Paola Merlo e Barbara Villosio, una gita a Cuneo, la reazione non è stata entusiastica. Ma nel pomeriggio del 29 febbraio anche gli allievi più scettici si sono dovuti ricredere.

Prima tappa il Museo Civico, per una visita guidata alla mostra di Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi, dedicata ad alcuni dipinti ed affreschi della santa casa di Loreto. Un’occasione davvero imperdibile, di cui gli abitanti della Provincia Granda potranno godere gratuitamente fino al 17 marzo.

"Già all'ingresso del Museo siamo rimasti colpiti dalla bellezza e imponenza dell'edificio e da come la mostra è stata allestita -raccontano gli studenti- La guida è stata fantastica e, con una spiegazione dettagliata e coinvolgente, è riuscita a farci riflettere anche su temi contemporanei: tra questi ci ha ricordato, partendo dall'opera Cristo e l'Adultera, la velocità con cui al giorno d'oggi si tende a giudicare, soprattutto sul web".

Successivamente gli studenti si sono spostati al Rondò dei Talenti (uno spazio aperto a tutti, a disposizione di enti ed associazioni per organizzare incontri, laboratori ed attività) per ascoltare il seminario "Sopravvivere al tempo", relativo alle pratiche e agli strumenti di restauro delle opere d'arte. “Va detto che due settimane prima della conferenza avevamo avuto in classe un incontro con una restauratrice, Elisabetta Vago, che ci aveva permesso di conoscere da vicino gli strumenti e le tecniche utilizzati in questa professione; adeguatamente introdotti all’argomento, a Cuneo abbiamo approfondito questi temi e il percorso formativo necessario per diventare restauratori”.

Una attività davvero utile per scoprire come il restauro coinvolga tutti i tipi di opere e si possa svolgere in svariate modalità, ma anche per ricordare a ciascuno come l'integrità di un'opera dipenda da moltissimi fattori che spesso tendiamo a non considerare.