Sci alpino maschile, Coppa del mondo: Corrado Barbera al via nello slalom di Aspen

Sono 11 gli atleti azzurri convocati dal dt Max Carca per i due giganti e lo slalom di Aspen del secondo fine settimana americano.

Chiuderà il programma lo slalom di domenica (1a manche alle 17 e 2a alle 20).

Al via: Vinatzer, Kastlunger, Sala, Gross, Razzoli, Barbera e Della Vite, la stessa formazione della gara di Palisades.

Non sono molti i precedenti azzurri di prestigio sulla pista americana: Gustav Thoeni fu terzo in slalom nel 1976, Alberto Tomba vinse il gigante nel 1991, quando Fabio De Crignis fu terzo nello slalom. Si registra anche un terzo posto in gigante di Matteo Belfrond nel 1994 e un secondo posto per Giorgio Rocca nello slalom del 2001.

La seconda tranche delle gare americane sarà visibile in diretta su Eurosport e Rai Sport.