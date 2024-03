Albese Como-Lpm Bam Mondovì 2-3, l'analisi del libero Agata Tellone: "Ci siamo fisicamente, ma soprattutto mentalmente"

Una vittoria di quelle che lasciano il segno! La Lpm Bam Mondovì questo sabato si è regalata uno straordinario successo al tie-break sul difficile campo della Tecnoteam Albese Como. Vittoria in rimonta che a conti fatti forse non inciderà più di tanto sulla classifica del Puma, ma che lascia una scia di spunti interessanti.

Avere la meglio di Messina e Albese Como non era di certo una passeggiata per le ragazze di coach Claudio Basso, che anche oggi hanno dimostrato di essere sul pezzo e di godere di un ottimo stato di forma. Qualche giocatrice, inoltre, da qualcuno non considerata all'altezza di una squadra ambiziosa, a suon di prestazioni si sta togliendo qualche sassolino dalle scarpe.

Insomma, il Puma non è così scarso come qualcuno potrebbe pensare e soprattutto non è solo l'emblema dei punti messi a segno da Clara Decortes, che ovviamente rappresenta un valore aggiunto per qualsiasi squadra. Terza vittoria del Puma, dunque, in questa Pool Promozione e ultimo posto lasciato momentaneamente al Montecchio, che scenderà in campo domani.

Al termine del match abbiamo raggiunto il libero Agata Tellone, anche lei tra le indiscusse protagoniste della gara, grazie a una fase difensiva di ottimo livello. Eccola commentare il primo successo in trasferta ottenuto dal Puma in questa seconda fase del Campionato:

Sul campo è arrivata una bella risposta! Sotto di due set avete dimostrato di crederci fino alla fine...

"Si, siamo state brave a non buttarci giù di morale" - spiega il libero del Puma - "Nel terzo set siamo partite bene, commettendo pochi errori. In pratica abbiamo fatto quello che ci eravamo prefissate di fare, ovviamente migliorando rispetto i primi due set."

Dal terzo set la difesa monregalese è sembrata impenetrabile. La chiave del match è racchiusa in questo aspetto?

"Commettendo meno errori la difesa ne ha tratto molto giovamento" - continua Agata Tellone - "La fase difensiva è stata aiutata dal muro e questo è stato un aspetto fondamentale contro una squadra come Albese, che difende veramente come poche altre squadre e che ti regala pochissimo."

Per la Lpm terza vittoria nella Pool e sempre al termine di un tie-break. E' la conferma che anche fisicamente la squadra c'è e che ci potrà essere fino alla fine?

"Si fisicamente ci siamo, ma ci siamo soprattutto mentalmente" - continua la giocatrice originaria di Piacenza - "Sotto due set a zero non è mai facile rialzarsi e vincere. Sicuramente fino alla fine proveremo a mettere in campo il nostro gioco migliore, anche e soprattutto perché questa è la fase più tosta e più bella della stagione. Adesso il morale è alto, veniamo da una scia positiva e nonostante non abbiamo vinto tutte le partite stiamo dimostrando un buonissimo gioco. La speranza è di continuare su questa strada!"