Volley A1F. Domani la "prima" di Ter Brugge con Cuneo: battere Busto per continuare a sperare nella salvezza (VIDEO)

Grande attesa per la partita di domenica 3 marzo nel posticipo serale (ore 19.30) che la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo giocherà al palasport di San Rocco Castagnaretta contro la Uyba Busto Arsizio.

Gli spunti per far sì che l'interesse per questo match sia notevole non mancano.

A partire dalla curiosità di vedere all'opera il fresco innesto nella squadra allenata da Stefano Micoli, l'opposto olandese Anneclaire Ter Brugge, giunta in Piemonte nella giornata di ieri, venerdì 1 marzo, ed immediatamente unitasi alle compagne per i primi allenamenti.

Ovvio che l'affiatamento con la squadra, in particolare con la palleggiatrice Noemi Signorile, non sarà al top, ma per il coach è importante avere una pedina da gettare nella mischia qualora Terry Enweonwu vada in difficoltà.

A Ter Brugge è stato richiesto di fornire il contributo personale per raggiungere l'obiettivo salvezza e per questo il suo ingaggio è perfezionato fino a fine stagione. Con la volontà di continuare la collaborazione una volta raggiunto l'obiettivo.

Poi c'è la classifica, che per Cuneo scotta. A perderci di più in questo confronto sarà sicuramente la squadra di casa, penultima della classe e con una fame di punti senza precedenti.

La Honda Olivero S.Bernardo deve abbandonare la zona retrocessione. In società si sta facendo di tutto per scongiurare questa eventualità, che potrebbe avere ripercussioni pesanti sul futuro anche se dall'interno le smentite in tal senso sono all'ordine del giorno.

Cuneo ha il dovere di continuare a crederci fino in fondo: mancano cinque gare alla fine della regular season ed i giochi, pur se complicati, restano aperti. La conferma arriva dalla palleggiatrice Francesca Scola, che presenta per noi la sfida

Busto Arsizio sta sicuramente meglio in termini di tranquillità per la lotta della permanenza in A1, ma la matematica non mette ancora del tutto al sicuro la squadra di Juan Cichello, undicesima con 21 punti: 8 in più di Cuneo e a +6 su Bergamo.

All'andata s'imposero le Gatte, in una partita terminata 15-12 al tie break per la squadra di Massimo Bellano.