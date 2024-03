Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì a caccia della prima gioia in trasferta nella Pool Promozione; Puma oggi impegnato sul campo dell'Albese Como

Ancora una trasferta difficile per la Lpm Bam Mondovì, anche se nella Pool Promozione di trasferte facili non ce n'è sono. Le pumine di coach Claudio Basso, questo pomeriggio alle ore 18, renderanno visita alla Tecnoteam Albese Volley Como, nella prima giornata di ritorno della Pool Promozione. Le rossoblù monregalesi, dopo le sconfitte subite nelle trasferte di Busto Arsizio e Perugia, cercheranno di raccogliere il primo punto lontano dal PalaManera.

Missione difficile, ma non impossibile. L'Albese Como è una squadra forte e con un gruppo amalgamato alla perfezione da coach Chiappaffredo. Un collettivo difficile da affrontare e che continua ad attraversare un periodo di forma straordinario. Basti pensare che nelle ultime 12 partite disputate hanno raccolto 30 punti sui 36 a disposizione, praticamente un andamento da corazzata. Per le lombarde l'obiettivo Play-off è li a portata di mano, a soli tre punti dall'Esperia Cremona, tra l'altro battuta nell'ultimo turno di campionato.

L'Albese Como, dunque, oggi cercherà di conquistare l'intera posta in palio e proseguire l'inseguimento del sogno Play-off. Davanti, però, si troverà una Lpm in salute, senza assilli nella testa e con la voglia di abbandonare l'ultimo posto in classifica. I presupposti per una bella partita ci sono tutti e a decidere l'esito di questa sfida saranno i particolari e soprattutto le maggiori motivazioni di una e dell'altra squadra. Nel match disputato all'andata le pumine hanno subito una pesante sconfitta per 0-3.

In casa Tecnoteam da segnalare la presenza dell'ex pumina Marika Longobardi, che oggi vorrà festeggiare anche sul campo il suo compleanno. Arbitri designati per questo incontro sono Antonino Di Lorenzo (Palermo) e Marta Mesiano (Bologna). Il match sarà trasmesso come di consueto in diretta streaming gratuita sul sito VBTV. Al Pala Francescucci di Casnate con Bernate il fischio d'inizio è fissato per questo pomeriggio alle ore 18.