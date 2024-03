Volley A2M. Cuneo, attenta all'insidiosa trasferta di Reggio Emilia: Puliservice Acqua S.Bernardo a caccia del 2° posto (VIDEO)

Domani alle 16 la Puliservice Acqua S.Bernardo cuneo affronta Reggio Emilia in trasferta

Mancano ormai quattro turni alla fine della regular season e con 12 punti in palio i giochi per le posizioni di vertice restano aperti, ma la decima di ritorno potrebbe fornire importanti indicazioni per l'assestamento della classifica.

Il big match di giornata sarà sicuramente lo scontro tra la capolista Grottazzolina e la vice Siena, fresca di sconfitta contro Cuneo che a sua volta sarà impegnata sul campo di Reggio Emilia. Uno confronto, quello tra marchigiani e toscani, che potrebbe laureare anzitempo la Videx regina della regular season: una loro vittoria piena significherebbe primo posto matematico.

Cuneo sta a guardare, ma deve prima di tutto compiere il proprio dovere nel battere gli emiliani, già sconfitti all'andata con il risultato netto di 3-0. Si gioca al PalaBigi alle ore 16 di domani, domenica 3 marzo, con diretta streaming su VBTV.

"Con Siena siamo stati bravi nella continuità di gioco - dice il palleggiatore della Puliservice Avqua S.Bernardo Cuneo Daniele Sottile, nel presentare la sfida agli emiliani - pur commettendo qualche errore di troppo in battuta e attacco. Personalmente mi sono divertito, mi piacciono queste partite importanti, un buon allenamento per gli imminenti playoff".

L'attenzione di "Sicci" è però tutta sulla gara con Reggio Emilia: "Abbiamo provato sulla nostra pelle la pericolosità della squadre che hanno bisogno di punti in chiave salvezza e dovremo esprimere il miglior gioco e tirare fuori la nostra personalità fin dall'inizio".

Infine, il focus sulla squadra avversaria: "Un concorrente molto organizzato e con un allenatore, Fanuli, che conosco personalmente essendo stato mio compagno di squadra. Gli emiliani sono bene organizzati a muro, hanno un buon gioco complessivo. Si sono espressi bene nel girone di andata, un po' meno nel ritorno, ma in casa Reggio è sempre una squadra ostica e complicata"