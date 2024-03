Equilibrio tra Torino e Fiorentina, finisce 0-0

TORINO (ITALPRESS) - Equilibrio tra Torino e Fiorentina, che si conclude con il risultato di 0-0 al termine di una gara molto accesa nei contrasti e nelle azioni di gioco. Partita inizialmente bloccata, con il Torino che però al diciottesimo va vicino per due volte al vantaggio, prima con l'azione personale in dribbling di Zapata conclusa con il suo destro di poco alto; poi con Vlasic, che pescato al limite dell'area calcia a giro e chiama Terracciano all'intervento in tuffo. Risponde la Fiorentina, al 25', con la gestione palla di Sottil e il servizio sulla sinistra per Biraghi che crossa trovando la testa di Nico Gonzalez, non preciso nell'indirizzare in rete il pallone. Nel finale di primo tempo il Torino troverebbe anche il gol del vantaggio, grazie alla conclusione dalla distanza di Zapata che si infila alle spalle di Terracciano, ma il Var richiama alla revisione Marchetti che annulla la rete per un fallo precedente commesso proprio dal centravanti colombiano. Si resta sullo 0-0, ma poco prima dell'intervallo la squadra di Juric resta in dieci per l'espulsione di Ricci che, da ammonito, protesta eccessivamente per un fallo ai suoi danni che lo porterà tuttavia a chiudere in anticipo la sua partita. Nella ripresa ripartono forte i padroni di casa, con l'occasione sui piedi di Bellanova, che chiude con un tracciante destro la ripartenza avviata dal neo entrato Gineitis, con Terracciano che deve nuovamente intervenire. Al portiere della viola risponde quello dei granata, con il cross di Nico Gonzalez e il colpo di testa di Bonaventura parato dall'estremo difensore serbo che lo toglie dall'incrocio dei pali. Lo stesso numero 10 argentino sarà ancora protagonista, nel recupero, con il dribbling al limite dell'area e il sinistro a giro sul quale è ancora Milinkovic Savi ad intervenire con la parata in tuffo, mettendo fine ad una delle ultime iniziative dei toscani e chiudendo di fatto la gara dell'Olimpico Grande Torino.- foto Ipa Agency - (ITALPRESS).