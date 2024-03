Calcio femminile Serie B: riprende il cammino della Freedom FC Women, domenica sfida sul campo dell'Hellas Verona

Dopo la sosta per le Nazionali, riprende il cammino della Freedom FC Women nel campionato di Serie B: reduce da quattro punti nelle ultime due gare, la formazione cuneese va a caccia di un altro risultato utile su un campo di una big del torneo, l'Hellas Verona.

Mister Michele Ardito ed il suo staff hanno avuto due settimane piene, per continuare il processo di crescita ed affiatamento della squadra, oltre a recuperare e smaltire alcuni acciacchi, in vista di un mese di marzo fondamentale per la corsa salvezza: dopo la trasferta veneta, infatti, le biancoblu saranno attese da due scontri diretti consecutivi fra le mura amiche del “Fratelli Paschiero”, contro Pavia e Ravenna, domenica 10 e 17. L'Hellas Verona di mister Matteo Pachera è attualmente quinta in classifica: le gialloblu hanno totalizzato 31 punti, frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte e, nell'ultimo turno, hanno pareggiato 1-1 sul campo del Genoa. Fra le fila scaligere, spicca bomber Alessia Rognoni, già a segno 13 volte in campionato e che si gioca il titolo di capocannoniere con il duo Pirone-Bargi, entrambe a quota 14.

“La sosta ci ha aiutato a preparare ancora meglio la partita. - così Flavia Devoto alla vigilia - L'Hellas è una società importante ed ha una squadra organizzata, con giocatrici brave e di esperienza, ma noi arriviamo da un periodo positivo e ripartiamo da questo: ho fiducia nelle compagne e, quindi, andremo a Verona più cariche che mai per fare bene”.

All'andata finì con un amaro 2-3: la Freedom FC, infatti, avanti 2-0 con Burbassi e Pinna, venne rimontata dalla compagine ospite nella ripresa, grazie ai centri di Capucci, Pasini e, al minuto 89, Sardu su punizione. Hellas-Freedom FC si giocherà al “Sinergy Stadium” di Verona domenica 3 marzo: fischio d'inizio alle ore 14.30.

Sarà possibile seguire l'incontro in diretta streaming sul canale youtube di Be.Pi Tv , emittente ufficiale della Serie B Femminile 2023-24.

SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA DICIANNOVESIMA GIORNATA (Domenica 3 marzo ore 14.30)

Arezzo-Genoa

Bologna-Lazio

Brescia-Ravenna Women

Pavia Academy-Tavagnacco

RES Women-Parma

San Marino Academy-Cesena

Ternana-H&D Chievo Women

Verona-Freedom FC Women

CLASSIFICA Ternana 47, Lazio 47, Cesena 46, Parma 40, Verona 31, Genoa 30, H&D Chievo Women 30, Brescia 27, Bologna 23, Arezzo 20, RES Women 18, Pavia Academy 16, Freedom FC Women 13, San Marino Academy 12, Tavagnacco 9, Ravenna Women 3