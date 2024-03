A Sommariva Perno monsignor Prastaro discute della "fine della Cristianità"

Giovedì 7 marzo, alle ore 20.45, nella chiesa parrocchiale di Sommariva Perno Mons. Marco Prastaro, vescovo di Asti, parlerà del suo ultimo libro DIO, DOVE SEI FINITO? che affronta in modo chiaro e immediato il grande problema della “fine della Cristianità” in Occidente, analizzando spassionatamente i perché di questa situazione, ma dando anche risposte e avanzando proposte pastorali e sociologiche per un futuro nel quale i cristiani saranno sempre più “minoranza”.



L’incontro, presente anche il vescovo di Alba, Mons. Marco Brunetti, sarà impostato non su una “lezione dall’alto”, ma sul dialogo tra Mons. Prastaro e alcuni laici, che lo solleciteranno con domande per scandagliare i contenuti veramente interessanti del libro.



La serata è organizzata dalla Parrocchia in collaborazione con il Centro culturale San Bernardino, nell’ambito del percorso dei “Venerdì in biblioteca”, che, per una volta, saranno di… giovedì e non in biblioteca.



Un’occasione da non perdere per capire e “leggere”, con gli occhi di un protagonista importante della vita ecclesiale piemontese e non solo, uno dei grandi temi dell’attualità italiana e occidentale in genere!

L’ingresso è libero.