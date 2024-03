Mondovì, caduto un albero su via Carassone: vigili del fuoco in azione per la rimozione

Intervento dei vigili del fuoco di Mondovì nel territorio comunale, nella mattinata di oggi (domenica 3 marzo).



Coinvolta via Carassone, strada secondaria di collegamento con la zona di Piazza, sulla quale è caduto un albero.



Sul posto la squadra deputata alla rimozione dell’albero assieme alla polizia Locale. La strada è stata chiusa: le macchine in transito vengono rimandate in dietro.