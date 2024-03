A Racconigi torna, per la quinta volta, il "Palio dei Borghi" [VIDEO]

Ora è ufficiale. il V Palio dei Borghi di Racconigi si terrà sabato 7 e domenica 8 settembre. La notizia è stata diffusa tramite un video realizzato dai giovani del Tocca A Noi, condiviso sui canali social dell'associazione organizzatrice dell'evento e inaspettatamente proiettato durante una serata al Dream Bar. Gli autentici protagonisti del video sono stati i borghi stessi, identificati con il volto di un rappresentante di ciascuno di essi, che ha richiamato i valori del Palio e ha incoraggiato i compagni a partecipare con forza ed entusiasmo.





“Il Palio dei Borghi inizia ora!” – I residenti dei cinque Borghi di Racconigi (San Domenico, Frazioni Unite, San Giovanni & Santa Maria, San Rocco & Cappuccini e Borgo Macra) sono chiamati a unire le loro forze per conquistare il titolo di vincitore nella quinta edizione del Palio. Ognuno dei Borghi avrà l'opportunità di competere in giochi fisici, giochi di abilità e sfide intellettuali, mettendo alla prova i propri talenti e difendendo con orgoglio i propri colori. L’intero programma dell'evento sarà rivelato ad aprile, compresi i giochi preliminari noti come “pre-palio” che si terranno durante l'estate e che nella precedente edizione hanno incluso ping pong, freccette, bocce e arrampicata. Inoltre, numerosi eventi collaterali accompagneranno i borghigiani fino alla sfida principale di settembre che si terrà come d’abitudine al campo “Graziano Trombetta”.Sebbene il Palio si presenti come un evento ludico volto a intrattenere partecipanti e spettatori, il suo scopo principale è quello di promuovere l'unione e la coesione tra gli abitanti di Racconigi di tutte le età. L'organizzazione di questa manifestazione nasconde un fine più profondo: favorire nuove amicizie tra giovani e meno giovani, permettendo loro di conoscersi gradualmente.L’attesa è finita, il Palio dei Borghi inizia ora. Cosa stai aspettando? Le iscrizioni sono aperte a tutti! Chiunque voglia partecipare è invitato a contattare i capiborgo o a scrivere direttamente all'Associazione Tocca A Noi tramite i canali social o via email. Inoltre, coloro che fossero interessati a sostenere l'evento tramite donazioni o sponsorizzazioni sono invitati a scrivere a toccaanoi.racconigi@gmail.com