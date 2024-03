Calcio Serie D: Bra-Derthona sospesa dopo un tempo per impraticabilità di campo

Dura un tempo Bra-Derthona. 45 minuti giocati su un terreno zuppo d'acqua a causa della fitta pioggia abbattutasi sul campo del Bravi, terminato sullo 0-0.

Durante l'intervallo il sopralluogo di arbitro, assistenti ed i capitani delle due squadre Tos e Manasiev con la conseguente decisione di sospendere l'incontro.

Il secondo tempo della partita verrà recuperato con tutta probabilità mercoledì 13 marzo.

LA CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Ghiotta occasione, al minuto 8, per Marchisone, scattato sul filo del fuorigioco ma tradito sul più bello dal terreno di gioco. Sattanino non ha difficoltà a bloccarne la conclusione a rete, che risulta debole e centrale. Giocare è praticamente impossibile, in particolare sulle fasce laterali. Le squadre sono costrette a calarsi nella partita e provano ad innescare gli attaccanti con lanci lunghi. Prima della mezz'ora Turi è costretto al primo cambio: Barisone subentra all'acciaccato Toniato. Al 32' incontro sospeso per cinque minuti: problema ad una scarpa per il direttore di gara, necessaria la sostituzione. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

TABELLINO

Bra (3-4-2-1): Tchokokam, Magnaldi, Tos, A.Marchetti; Mawete, Daqoune, Gerbino, Pautassi; Vaiarelli, Marchisone; Musso. A disp: Arione, Matija, Gyimah, Tuzza, Fogliarino, Bischi, Omorogbe, Bosio, Saretti. All Floris

Derthona (4-2-3-1): Sattanino, La Cava, Todisco, Karkalis, Procopio; M.Marchetti, Gulli; Amaradio, Toniato (28' Barisone), Manasiev; Gueye. A disp: Ciquera, Dall'Olio, Nani, I. Dabo, D.Dabo, Robotti, Sacca, Strada. All Turi

Ammoniti: Marchisone

Arbitro: Leonardo Salvatori di Macerata, assistenti Eva Puerto di Gallarate e Andrea Giulio Adragna di Milano