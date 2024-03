A Cherasco si parla di cibo e benessere

Giovedì 7 marzo presso il salone consiliare del comune di Cherasco, alle ore 20.45, si terrà l’incontro intitolato “Sei ciò che mangi- Come l’alimentazione influenza il nostro benessere”.



Interverranno la dottoressa Cloè Dalla Costa, direttrice della struttura nutrizione clinica e disturbi del comportamento alimentare dell’ASL CN2 e la dottoressa Anna Rovera, responsabile progettazione Fondazione Ospedale Alba-Bra.



Si parlerà di nutrizione e alimentazione a 180°, dalla gravidanza all’età avanzata e su come mangiare bene per stare bene.



Considerato l’aumento dei casi di disturbi legati all’alimentazione dopo il periodo Covid, si potranno avere utili consigli per bambini, adolescenti, adulti, soggetti con patologie, soggetti fragili.



L’invito alla serata è stato diffuso alle scuole del territorio, perché oltre all’informazione, si incentrerà anche sulla prevenzione e sulle buone pratiche alimentari.



Al termine ci sarà un rinfresco conviviale.



La serata è libera a tutti ed è patrocinata dall’ASL CN2 e dal Comune di Cherasco.