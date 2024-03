Al Milanollo di Savigliano lo spettacolo dell'associazione "Il Dono"

«Dateci una A e… vi raccontiamo il dormitorio ma, soprattutto, le storie crude e dolci, tristi e di riscatto che lo animano ogni notte!».



Sono pieni di, legittimo, entusiasmo i componenti del gruppo di volontari (attori, cantanti, musicisti, fotografi) che sabato 9 marzo, alle 21 al teatro Milanollo, porteranno in scena lo spettacolo “A come...” promosso dall’associazione “Il Dono” (che si occupa della gestione del centro d’accoglienza notturno di via Allione) e della Caritas interparrocchiale.



I protagonisti saranno Giuseppe Alladio, Doriano Mandrile, Gian Curti, Benedetta “Nede” Curti, Paola Piumatti, Emanuele Galvagno, Maria Bossolasco, Claudia Marsico, Stefano con Francesca Allasia, Sara Tortone, Giulia “Alis” Dogliatti, Davide Pellissero, Alberto “Bobo” Bosio, “Giona” Bosio, Alex Astegiano e le volontarie del dormitorio Melissa Mallone ed Alice Franco.



Si tratta di una serata di musica e parole, con l’esibizione di cantanti, attori e interpreti ben noti al pubblico saviglianese (e non solo) e del racconto di alcune storie vere di persone che hanno trovato nel dormitorio della Caritas un posto dove ritrovare dignità, amore, casa…



Il dormitorio, riaperto a novembre (un mese prima rispetto al passato) ha sempre fatto registrare il tutto esaurito. Quindici posti letto, sempre occupati, ogni notte, sette giorni su sette. «La “A" sta per accogliere, ascoltare, accompagnare, aiutare, animare, i principi su cui opera la Caritas», dicono dall’associazione.



Testimonial d’eccezione dello spettacolo, che sarà ad ingresso libero, saranno i campioni di corsa in montagna, i fratelli Bernard e Martin Dematteis. Le offerte raccolte durante la serata andranno a sostegno del centro d’accoglienza notturno.