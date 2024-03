Alla Casa del Quartiere Donatello di Cuneo prosegue il "Cinema nei quartieri"

Venerdì 8 marzo, presso la Casa del Quartiere Donatello di Cuneo, è in programma il secondo appuntamento della rassegna “Cinema nei quartieri”, organizzata dall’Associazione MenteInPace. Sarà proposto “La vita che verrà- Herself” di Phyllida Lloyd, con Clare Dunne, Harriet Walter, Conleth Hill, Ruby Rose O’Hara.



E’ la storia di Sandra, giovane madre, che cerca di fuggire da un marito violento. Deve lottare anche contro un sistema che non le permette di mantenere un alloggio stabile e adatto alle sue due figlie. Dopo anni trascorsi a subire, ha trovato il coraggio di cambiare la sua vita. Così decide che è giunto il momento di costruirsi da sola una casa, un nido per lei e le sue bambine. Mentre è presa dai lavori avrà modo di riscoprirsi e, aiutata da un gruppo di nuovi amici, inizierà al contempo a ricostruire anche la sua vita pezzo dopo pezzo, senza arrendersi mai. Ore 21,00 con ingresso gratuito.



Per il tema trattato questo film è parte delle iniziative raccolte in “8 marzo è tutto l’anno” coordinate dall’Assessorato a Parità e Antidiscriminazioni del Comune di Cuneo.



La rassegna è parte del progetto “SvagaMente” che comprende varie attività socializzanti, finalizzate a contrastare principalmente la solitudine e dedicate a persone in cura presso il Servizio di Salute Mentale di Cuneo ed è realizzato in collaborazione con Casa del Quartiere Donatello, Comune di Cuneo, Centro diurno del Servizio di Salute Mentale di Cuneo, Comitato di quartiere Donatello, Comitato di quartiere Gramsci, Cooperative Sociali Momo e Proposta 80, USacli, le Associazioni Amnesty International e Mille Miglia e sostenuto da Fondazione CRC e Centro Servizi Volontariato “Società Solidale”.