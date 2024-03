Cuneo, Unitre al cinema Monviso per la proiezione di "Stare al mondo" di Remo Schellino

Proseguono gli incontri bisettimanali proposti dall’Università della Terza Età ai propri associati al cinema Monviso. Lunedì 4 marzo 2024 ore 15,30 Remo SCHELLINO presenta “Stare al mondo per scelta o per destino -film-“.



Il film “Stare al mondo”, fa parte della trilogia “nascere, vivere e morire.” E’ il ritratto di sette donne che compongono, con la loro voce, una parte della storia italiana in un periodo storico, quello della seconda metà del Novecento, molto ricco di cambiamenti.



Esistenze normali, ma al tempo stesso speciali così ricche di episodi, di lotte, di amori. Un affresco corale che mostra legami, culture contrapposte tra di loro capaci tuttavia di dare rilievo alle diverse personalità. Le loro storie raccontano anche la storia della modernizzazione del nostro paese. Infatti, ognuna di loro, in modi diversi, è stata protagonista del cambiamento. Tutte parlano delle battaglie private e pubbliche, delle scelte personali, delle sconfitte e delle attese. Credo che ogni percorso biografico debba essere ascoltato come la costruzione narrativa di un modo specifico, in questo caso, di essere donna, e letto nel relativo contesto sociale. Sono anche convinto che la biografia sia un mezzo fondamentale per stimolare nuove riflessioni, pensieri, valori utili a una lettura della realtà che va oltre il l’aspetto memorialistico. Gli incontri con loro sono stati a viso a viso e la narrazione ci restituisce la personalità individuale, fissa i tratti esistenziali, professionali, caratteriali che, calati nel racconto di tutta una vita, ci conduce per mano nel progetto esistenziale di stare al mondo, per scelta o per destino.



Remo Schellino è nato a Dogliani l’8 gennaio 1965. Ha vissuto gli anni dell’infanzia e della sua giovinezza in Alta Langa, a Belvedere. Studente all’Istituto Tecnico Professionale “F. Garelli” di Mondovì. Oggi titolare di una piccola casa di produzione cinematografica nata nel marzo del 1991.



Per giovedì 7 marzo 2024, sempre alle ore 15,30 presso il cinema Monviso, è in programma “Omaggio alle donne” Brani letti da Victoria Vasquez, lezione di flauto di Cecilia Molinero.