Eros Pessina nominato in ACCREDIA a Roma per il triennio 2024 - 2027

Accredia è l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008 , ad attestare la competenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione, verifica e validazione, e dei laboratori di prova e taratura . Accredia è un’associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy .

Eros Pessina è imprenditore nel campo della segnaletica stradale con la divisione Pessina segnaletica e con la divisione Pessina ballistic nel campo degli Equipaggiamenti per le Forze Armate e Corpi di Polizia. Oltre ad essere un poeta e scrittore italiano simpatizzante per la corrente del mitomodernismo, per il quale ha tenuto alcune conferenze in Italia, ha al suo attivo molte pubblicazioni e recensioni di critici letterari ed è Vicepresidente della Onlus Elogio della Poesia a Torino, che organizza il prestigioso Premio I Murazzi.

Pessina ci dice "... sono molto soddisfatto di questa nomina nel Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA per i prossimi tre anni, in quanto potrò portare avanti per Aises (Associazione Italiana Segnaletica e sicurezza), di cui sono Vicepresidente nazionale, anche i temi legati alla sicurezza stradale, oltre a dare un mio contributo sui vari temi trattati."