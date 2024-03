È stata una festa. In campo, ma anche sugli spalti: finalmente il popolo del volley ha potuto gioire per la vittoria, ma anche per lo spettacolo offerto dalle Gatte durante la partita contro Busto Arsizio.

Come sempre, l'occhio attento del nostro fotografo Mattia Benozzi ha catturato le immagini più belle dipinte sui volti degli spettatori del palazzetto. Eccole nei suoi scatti.