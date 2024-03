Volley A2M. Cuneo, bottino pieno in terra emiliana: 3-0 sulla Conad Reggio Emilia

Cuneo in campo determinata, Reggio Emilia incerottata e senza l'opposto titolare Suraci: un mix di elementi per assistere ad una partita in discesa per la Puliservice Acqua S.Bernardo.

Nonostante un pericoloso sbandamento nel secondo set (da +7 alla parità sul 18-18), la squadra di Matteo Battocchio porta a casa tre preziosi punti dal campo emiliano battendo la Conad con lo stesso risultato dell'andata, 0-3 (18-25/23-25/20-25)

Primo set a senso unico, con Cuneo assoluta padrona del campo. La squadra di Battocchio su cambio palla attacca con una positività devastante: 86% su ricezione perfetta e 50% in contrattacco. Attacco di squadra per la Pulservice al 65%, con Jensen che mette giù 5 punti su 8 palle (62%). Buono il muro (3-0, uno a testa per Codarin, Sottile e Botto) e dalla linea di fondo con 1 ace di Sottile ed un secondo del capitano. Il set si chiude 18-25 per gli ospiti.

Nel secondo parziale dominio iniziale degli ospiti che prima acquisiscono un vantaggio di sette lunghezze, poi però vanno in confusione nel turno al servizio di Sesto mettendo in serio pericolo la conquista del parziale. Una decisione contestata sul 21-21 dà ragione a Cuneo, a decidere è il turno al servizio di Codarin che porta i piemontesi al set ball con un break di vantaggio (24-22). Chiude Jensen in attacco.

Nonostante Cuneo faccia registrare ancora il 60% in attacco, in questo set a mancare sono proprio i colpi del danese che scende dal 62% ad un misero 36%. Bene Gottardo e Botto (60 e 75%), ma soprattutto i due centrali che fanno entrambi 100% sulle 7 palle complessive attaccate.

Il terzo vede le due squadre in equilibrio fino all'11-11, poi decide il turno in battuta di Botto: due aces diretti del capitano, un muro, un attacco piemontese e Cuneo vola 11-16. Reggio ha finito la benzina, alza bandiera bianca: l'ultimo attacco porta ancora la firma di Iacopo Botto, best scorer dell'incontro con 14 punti personali.

A lasciare un'impronta indelebile sul match sicuramente Marco "Fox" Volpato, inarrestabile in attacco con i suoi 10 punti sulle 14 palle attaccate (71%), oltre un muro personale.