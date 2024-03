Volley A2M, Reggio Emilia-Cuneo 0-3, Matteo Battocchio: "Una partita molto strana (VIDEO)

L'analisi finale del coach cuneese Matteo Battocchio sul risultato ottenuto dalla sua squadra sul campo di Reggio Emilia: "Una partita molto strana, che non abbiamo giocato mai in maniera brillantissima, anche se con molta intensità in difesa. Però abbiamo sprecato poco".

Sul passaggio a vuoto nel secondo set: "L'incontro è cambiato su un turno di battuta avversario, ma sono cose che succedono, però chi segue la squadra sa quanto fosse delicata questa partita. È vero che loro erano in difficoltà e che son venuti a prenderci nel secondo set, ma è finita 3-0 e questo vuol dire molte cose".

Infine, un pensiero sul campionato a tre giornate dalla fine della regular season: "Stiamo facendo un bel percorso. Credo si debba imparare a gestire le cose quando vanno male, esattamente come abbiamo fatto oggi"