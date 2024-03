Royal Family, la regina Camilla si prende una vacanza: "E' esausta dopo tanto lavoro"

(Adnkronos) - Il principe William e la principessa Anna sono pronti a prendere il posto della regina Camilla in una serie di impegni, mentre la consorte del re Carlo si prende una 'pausa dal lavoro' per una vacanza all'estero. E' quanto scrive il Mail On Line, spiegando che dalla diagnosi shock di cancro per re Carlo a gennaio, la regina ha sostenuto da sola il peso di 13 impegni ufficiali.

Camilla, 76 anni, non ha impegni reali in programma questa settimana e trascorrerà un periodo di riposo con la sua famiglia: domani, con un volo privato, è in programma la partenza. La sovrana tornerà l'11 marzo per rappresentare il re al Commonwealth Day presso l'Abbazia di Westminster, mentre Carlo invierà un videomessaggio.

La settimana scorsa, Camilla ha rappresentato la famiglia reale alla cerimonia commemorativa per il re Costantino di Grecia presso la Cappella di San Giorgio, a Windsor, dopo che William, 41 anni, è stato costretto a ritirarsi improvvisamente dal servizio per il suo padrino a causa di un "motivo personale" non specificato. Non si ritiene che la sua assenza sia stata collegata alle condizioni di salute di sua moglie Kate: la principessa del Galles non è stata vista in pubblico da quando ha subito un intervento chirurgico addominale all'inizio dell'anno.

Secondo i media inglesi, re Carlo avrebbe insistito con Camilla per spingerla ad un break giudicato indispensabile: "E' esausta - avrebbe detto - .Merita sicuramente un po' di riposo e relax".