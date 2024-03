Ceva, pronto soccorso h24? Co.Di.Ce: "Non rimanga spot elettorale"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del gruppo Co.Di.Ce., con oggetto il pronto soccorso dell'ospedale di Ceva.



***



Egregio Direttore,

lo scorso 1 marzo la stampa locale ha pubblicato una conversazione “ufficiale” tra il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone e l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, nella quale il secondo ha dichiarato che, nella programmazione sanitaria regionale, è prevista la ri-apertura H24 del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ceva. Un deciso cambio di rott, se consideriamo che solo a novembre lo stesso assessore aveva dichiarato che non vi erano le risorse per tale intervento. Ma apprezziamo la svolta e vogliamo credere che presto i fatti seguiranno alle parole.



Certo, colpisce la tempistica di questo annuncio, che viene fatto in prossimità della campagna elettorale per le prossime elezioni regionali e amministrative, e dopo il confronto pubblico avviato proprio dal CO.DI.CE. lo scorso autunno, quando era stato inopinatamente prospettato il depotenziamento del Reparto di Dialisi di Ceva – ipotesi peraltro poi accantonata. Perché, di certo, non possiamo vedere collegato ad altro questo cambio di direzione, considerato il silenzio della politica locale - di tutti i colori – negli scorsi anni sulla questione “Pronto Soccorso”.



Ma, lo ripetiamo, questo non deve essere il momento della polemica e consideriamo con favore l’annuncio dell’assessore, che sicuramente si pone in piena coerenza con quanto da noi costantemente e a gran voce sostenuto da sempre: l’assoluta necessità di riconoscere, in maniera certa ed effettiva, il ruolo dell’Ospedale di Ceva quale centro per le emergenze.



Chiediamo però che le parole dell’assessore non restino solo un annuncio ma si traducano in una decisione concreta, vincolante anche per la futura giunta regionale, qualunque sia la sua appartenenza politica. Per questo motivo crediamo sia necessario monitorare con attenzione lo sviluppo della vicenda e, soprattutto, coinvolgere direttamente la cittadinanza. Annunciamo pertanto che è nostra intenzione organizzare un’iniziativa pubblica, alla quale invitiamo sin da ora le istituzioni locali e l’assessore regionale naturalmente.