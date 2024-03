Cuneo, convocato consiglio straordinario e urgente per il caso della Tettoia Vinaj

“I partiti di opposizione in Consiglio comunale usano pretestuosamente la vicenda giudiziaria relativa a Tettoia Vinaj per scopi politici. - commenta la sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero - "La scelta del ricorso in appello compete alla Sindaca e alla Giunta. L’ho detto in Consiglio Comunale con estrema chiarezza. Ho dichiarato in quella sede, e ribadisco, che c’è tutta la disponibilità ad organizzare incontri con gli Avvocati per spiegare e per rispondere alle domande dei gruppi in merito al percorso intrapreso e il cui obiettivo primario dell’Amministrazione è il recupero delle somme che la Società Tettoia Vinaj srl deve al Comune di Cuneo".

"Allo stesso modo, - prosegue la sindaca - nel Consiglio comunale che il presidente Marco Vernetti ha convocato su richiesta dei gruppi di minoranza per il 18 marzo prossimo, non ci sarà alcun problema a ricostruire la cronologia delle date e dei passaggi della delibera relativa all’avvio del ricorso in appello, che l’opposizione strumentalizza per attaccare, ancora una volta, me personalmente, la Giunta che mi sostiene e la maggioranza tutta.

A favore della Amministrazione parla la Sentenza di primo grado che riconosce con chiarezza cristallina la correttezza dei comportamenti. Sebbene io comprenda che tutte le azioni dei partiti di minoranza sono parte lecita del gioco politico delle parti, auspicherei un dibattito e un dialogo più costruttivo e più sereno su temi di rilevanza per la nostra città”.