I proventi della "Colomba della Regina del panettiere Daniele MUlassano di Savigliano all'associazione "mai+sole"

Daniele Mulassano, il (super)panettiere che, oltre ad amare il suo lavoro, si mette spesso a disposizione del prossimo per portare un sorriso a chi è meno fortunato, anche quest’anno ha deciso di mettere la sua “Colomba della Regina” totalmente artigianale a disposizione di due associazioni: “mai+sole”, nata a Savigliano che aiuta tante donne nel percorso di uscita dalla violenza, con sostegno sia legale che psicologico gratuito e con l’accoglienza in case rifugio e “Piccoli Passi” che aiuta bimbi e donne in Africa e America Latina.

Circa 6 etti di dolcezza, a 13 euro, che andranno ad aiutare “mai+sole” (www.maipiusole.it) e “Piccoli Passi” (www.piccolipassi.org).

Il logo dell’iniziativa è stato curato dalla felice ed artistica mano del vignettista del “Corriere di Savigliano” Paolo Roasio, da poco tragicamente scomparso.

La “Colomba della Regina” si trova nei due punti vendita “Panetteria Mulassano” a Savigliano in piazza Santa Rosa 54 e a Cavallermaggiore in via Roma 59.