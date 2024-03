La storia di Giulia Tavilli, psicologa a Roddino: "Il richiamo del cuore mi ha fatto tornare"

Si chiama Giulia Tavilli, è psicologa e ha deciso di esercitare a Roddino. Da dicembre 2023 riceve nella struttura polifunzionale “Prospettive”, che tutti conoscono come “Casa Colorata”. Nell’epoca della tecnologia, della globalizzazione, delle grandi distanze interconnesse, una scelta che può apparire controcorrente, ma che inizia dal cuore: “Io sono nata qui. Della mia infanzia ho ricordi molto belli. In ogni stagione si giocava fuori, si andava in bicicletta. In inverno ci si rotolava nella neve. In estate il paese si animava di feste, di bambini e divertimento era assicurato. Era semplice, ma pieno ed intenso. Sono poi cresciuta altrove, acquisendo un genuino accento romano. Dal trasferimento nel Lazio sono passati 20 anni abbondanti e mentirei se dicessi di aver sempre desiderato di ritornare”, il suo racconto.

La svolta avviene, però, nel giugno 2023: “Sono tornata nelle Langhe da mamma, da moglie e non meno importante da psicologa. Sono tornata qui con l’idea di rinascita nel cuore e con il bisogno di respirare a pieni polmoni. E devo dire che a Roddino ho percepito un’aria frizzante, ambiziosa”.

Ritornare alle proprie radici, trovare un posto in cui sentirsi a casa non è un processo facile per nessuno. “Non sempre per me è stato facile sentire di appartenere pienamente ad un luogo. Comprendere a pieno le mie radici, sentirmi connessa e in equilibrio. Lungo il mio percorso, anche di terapia personale, ho capito che riconoscersi è un processo. La complessità è alla base di questo viaggio, ma all’interno di esso risiede anche tutta la bellezza. È possibile con la giusta motivazione stare meglio, trovare maggiore equilibrio, nuove strategie e modalità con cui raggiungere i propri obiettivi”.

La scelta di Giulia Tavilli non ha solo risvolti individuali, ma ha una valenza sociale, la volontà di creare un servizio per il territorio, dando la possibilità di sensibilizzare la popolazione su tematiche che, a volte, sono ancora un tabù. “L’idea, condivisa con l’amministrazione locale, è quella di creare uno spazio concreto dove la prevenzione, la presa in carico e la rete sociale siano punti fermi. Dove il sostegno psicologico sia disponibile ed accessibile anche da un punto di vista economico. L’obiettivo è anche quello di sensibilizzare la popolazione a tematiche come quella della salute mentale, che talvolta in luoghi con tali caratteristiche demografiche e geografiche rimangono dimenticate dai più”.

Per ulteriori informazioni scrivere a: tavilli.g@gmail.com ;instagram: @Psicologa_nellacasacolorata