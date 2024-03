Nuovi appuntamenti per “Crescere comunità insieme in Unione Montana Mondolè”

Non si arrestano gli appuntamenti per il progetto “Crescere comunità insieme in Unione Montana Mondolè”.

Il percorso, finanziato dalla Fondazione CRC nella cornice del bando Comunità in rilievo e avente come capofila il Comune di Frabosa Sottana e come partecipanti, in qualità di Comuni aggregati, Frabosa Soprana, Roccaforte Mondovì e Pianfei, e in qualità di partner il Comune di Villanova Mondovì, procede a vele spiegate in quella che è la fase 2.

Gli obiettivi posti alla base della struttura progettuale sono stati fin da primo momento l’incremento dei servizi per le famiglie in ambito socio-educativo, così che tutti gli studenti e le studentesse abbiano le stesse opportunità formative, il sostegno alle fasce deboli della popolazione migliorando le attività educative e, infine, il contrasto allo spopolamento della montagna valorizzando le scuole dei territori marginali.

La partecipazione pubblica e collettiva alla cura delle risorse territoriali è stata invece la protagonista della suddetta azione 2, che ha preso il via a gennaio e che si concluderà in primavera. Questo secondo step, che prevede, attraverso il “Patto di comunità educante”, una serie di incontri aperti al pubblico su temi considerati di fondamentale importanza, punta a dare efficacia, anzi a rafforzare l’efficacia e l’incisività delle intenzionalità educative su tutto il territorio coinvolto.

I primi due eventi, tenutisi il 15 gennaio e il 20 febbraio rispettivamente a Frabosa Sottana e a Roccaforte Mondovì, hanno visto un primo momento di dibattito sui due pilastri portati all’attenzione della cittadinanza: il Pilastro educazione, inclusione sociale e pari opportunità e il Pilastro sostenibilità ambientale, cultura e turismo. A illustrare queste delicate e ampie tematiche due ospiti d’eccezione, Michele Gagliardo dell’associazione Libera e Daniela Ciaffi di labsus – laboratorio per la sussidiarietà. E proprio con i due incontri del mese di marzo questi due relatori torneranno nel Mondolè. I cittadini, guidati dalla loro esperienza e dalla loro preparazione, potranno così confrontarsi su quanto appreso nei mesi precedenti e di aggiungere un ulteriore tassello alla consapevolezza nella gestione del bene comune.

Martedì 12 marzo alle ore 20, presso la biblioteca civica di Pianfei, Michele Gagliardo tornerà a parlare di processi partecipativi rivolti alle scuole e di inclusione sociale come lotta a qualsivoglia forma di discriminazione.

Venerdì 22 marzo, sempre alle ore 20, infine, nei locali della biblioteca civica di Frabosa Soprana, Daniela Ciaffi proporrà invece un nuovo intervento sulla partecipazione. Riprendendo quanto già affrontato a febbraio, i partecipanti verranno condotti in un approfondimento su cosa significhi, da un punto di vista sia pratico, sia normativo, il farsi avanti per prendersi cura di una parte di patrimonio pubblico.

Gli incontri del “Patto di comunità educante” si concluderanno poi con un evento di restituzione nel corso della primavera.

Il progetto è realizzato in collaborazione con il consorzio socio-assistenziale del monregalese, la cooperativa Caracol, l’istituto comprensivo 2 di Mondovì e l’istituto comprensivo di Villanova Mondovì.

Tutti gli incontri sono gratuiti.

Per maggior informazioni chiamare il Mondolè Infopoint al numero 0174/244481.

Per prenotarsi accedere al link https://forms.gle/PRCELhPYQ5do3YSj9