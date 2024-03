Dronero, Andrea Lamberti alla guida del rinnovato direttivo dell'associazione “Il Bottegone”

A Dronero l’associazione “Il Bottegone” è un’importante e propositiva realtà.

In questi quattro anni di operato sotto la guida di Maurizio Bagnaschi ha saputo promuovere sempre più l’importanza del commercio locale, con un numero crescente di associati. Grande unione, partecipazione e tenacia hanno caratterizzato le molteplici iniziative organizzate.

Lo scorso mercoledì 28 febbraio è stato istituito il nuovo direttivo: nominato presidente de “Il Bottegone” Andrea Lamberti, che nel mandato precedente ricopriva il ruolo di vicepresidente.

“Sono davvero contento di essere il presidente di questa importante associazione - commenta così l’incarico a lui attribuito - Dopo quattro anni da vice credo sia giusto dare una continuità al progetto e soprattutto l’impegno da parte mia è quello di farlo nel migliore dei modi. Unitamente ai nuovi eletti lavoreremo in simbiosi con le altre associazioni ed il Comune per rendere il commercio e Dronero ancora più bella. Ringrazio l’ex presidente Maurizio Bagnaschi e tutti i consiglieri (Emanuela Isaia, Alessia Poetto, Francesca Bianco, Laura Torino, Alex Gorga e Axel Bergia) che hanno terminato il mandato, per aver svolto un ottimo lavoro e per aver permesso il prosieguo del programma.”

Eletta vicepresidente è Nadia Bernardi, mentre segretario è Davide Cucchietti. I nuovi consiglieri sono invece Manuela Abello, Eleonora Bertaina, Marco Filiputti, Daniele Cucchietti.

La giornata di mercoledì ha visto anche un altro momento importante e molto emozionante: è stata infatti consegnata una targa di riconoscimento agli associati che nel 2022 e 2023 sono andati in pensione.

Su di essa la scritta: “Grazie per anni di impegno e dedizione al tuo negozio che ha contribuito a rendere Dronero più bella e viva. Congratulazioni e un grande augurio di gioia e serenità.”

A ricevere la targa Nadia Gatto - erboristeria Bolle di Sapone, Emma e Gianfranco Morra - “Mercatino”, Diego Marongiu - “Matrix”, Marisa Viara - “Vineis Foto”, Mauro e Roberto Brignone - bar Torinese e Rita Galliano - “Rita Fiori”, in un clima di festa e gratitudine.

“A breve inizieremo a programmare il 2024 - ci dice Andrea Lamberti - portando anche nuove idee ed iniziative. Da parte nostra ci sarà il massimo impegno!”.