Maltempo in Granda, situazione sotto controllo: interventi per alberi caduti e una piccola frana

Situazione abbastanza tranquilla durante la notte per il maltempo sulla Granda.

I Vigili del fuoco hanno dovuto intervenire in qualche caso, a macchia d’olio sull’intero territorio, ma fortunatamente nulla di grave.

Si segnalano un intervento per alcuni alberi caduti a Sampeyre, in Valle Varaita, ed a Diano d’Alba. Una piccola frana è invece registrata a Somano, sulle alture di Dogliani: in questo caso i pompieri hanno anche allertato i tecnici della Provincia, che sono a loro volta intervenuti. Non si tratta di nulla di grave.

Infine, un intervento in Valle Po, dove ad Envie gli abitanti di una casa hanno contattato il numero dei Vigili del Fuoco segnalando dell’acqua che entrava nella loro proprietà dal muretto di un giardino adiacente. Anche in questo caso si è trattato comunque di un intervento di lieve entità.