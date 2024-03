Morto a 93 anni Salvatore Selleri, ingnegnere civile

È morto questa mattina, lunedì 4 marzo, all’ospedale Santa Croce di Cuneo, Salvatore Guido Selleri.

Noto ingegnere civile e delle acque e degli impianti idroelettrici, era originario della provincia di Lecce e aveva 93 anni. Lascia la moglie Mirca, i figli Rosaria, Andrea, ingegnere, ed Elisabetta, il fratello e i nipoti.

Si era candidato più volte al consiglio comunale, sempre con le forze di destra. Ed è proprio l'onorevole Ciaburro, di Fratelli d'Italia, a inviare un suo ricordo. “Sono profondamente addolorata per la scomparsa dell’ingegner Salvatore Guido Selleri. Uomo dalle grandi doti umane e professionali, un punto di riferimento per gli amministratori della provincia di Cuneo e non solo. Attento e preciso, con il suo carattere pacato e la sua pazienza, si ricordava ogni più piccolo dettaglio e fino all’ultimo si è dedicato con passione al suo lavoro che amava molto. La sua vita professionale è davvero un esempio di capacità, concretezza, professionalità che ha molto da insegnare”.



Il rosario sarà recitato nella chiesa parrocchiale di San Rocco Castagnaretta stasera alle 19, dove domani alle 14.30 saranno celebrati i funerali.