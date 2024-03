Banca di Cherasco azzera il canone alle donne che aprono un conto corrente tra l’8 e il 15 marzo

Torna per il secondo anno l’iniziativa “Una donna, un conto corrente”: le spese di tenuta conto sono azzerate per 12 mesi, con bancomat e internet banking inclusi, per ogni donna che aprirà un nuovo conto corrente nella settimana da venerdì 8 marzo fino al 15 marzo 2024. Una campagna simbolica, lanciata in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, che Banca di Cherasco ha confermato anche per il 2024.

Perché l’8 marzo sia un momento di consapevolezza e crescita culturale, da festeggiare non solo per un giorno.

Il direttore generale di Banca di Cherasco, Marco Carelli, spiega: “Sappiamo che la libertà femminile passa anche dall’autonomia finanziaria, quindi dalla titolarità di un conto corrente e dall’utilizzo di mezzi di pagamento personali. Sono strumenti per consolidare l’indipendenza economica, oltre che la piena partecipazione alla società. Siamo una Banca di comunità, fondata sulla relazione, e per noi la ricorrenza è anche un’occasione per dimostrare il nostro impegno quotidiano: lo facciamo con un gesto concreto per affrontare la questione della parità di genere. L’8 marzo non è solo una data simbolica per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, ma serve anche per riflettere su discriminazioni e penalizzazioni cui sono ancora sottoposte. Serve una piena emancipazione femminile per arrivare a una parità di genere effettiva ed efficace, così come contano equità retributiva e parità salariale. Due impegni che questa Banca di Credito Cooperativo, secondo i valori del suo Statuto, mette in pratica fino dalla sua fondazione”.

Per avere un sistema di relazioni giusto ed equilibrato, si deve passare dall’equità retributiva e dalla parità salariale, ma la titolarità di un conto corrente, purtroppo, è una condizione che non si può considerare acquisita per tutte le donne. E molte di loro, giovani o meno, italiane o straniere, che svolgono occupazioni regolari o saltuarie, decidono per i motivi più diversi di non aprire un conto personale: troppo caro, troppo complicato, o ancora “di queste cose in genere si occupa mio marito”.

Per informazioni sul conto corrente Seven plus con le spese di tenuta conto gratuite fino a marzo 2025, è sufficiente rivolgersi alle 26 filiali di Banca di Cherasco nelle province di Cuneo, Torino e Genova. Le condizioni contrattuali sono indicate nei Fogli Informativi messi a disposizione del pubblico presso gli sportelli della Banca, oltre che nella sezione “Trasparenza” del sito internet www.bancadicherasco.it.

Banca di Cherasco ha poco meno di 17 mila Soci e 30 mila clienti (famiglie e imprese), il capitale netto supera i 73 milioni di euro e i dipendenti sono 172, con 26 sportelli nelle province di Cuneo, Torino e Genova; fa parte del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano che riunisce 66 Bcc, Casse Rurali e Raiffeisenkassen, con 1.483 sportelli in tutta Italia, oltre 450 mila Soci e 11 mila collaboratori.