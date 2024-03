Educazione finanziaria è legge: il cuneese Beppe Ghisolfi pioniere in materia

Habemus Legge. L'educazione finanziaria, in maniera autonoma dall'educazione civica generalista, entrerà nella programmazione didattica con l'obiettivo di essere insegnata con una propria identità disciplinare. Non è stato semplice, e probabilmente si delineano all'orizzonte ulteriori complessità legate alla circostanza che una così impegnativa partita vedrà il fischio d'inizio con la clausola della parità di spesa pubblica, ovvero della mancanza di stanziamenti aggiuntivi.

La legge così varata immette nell'ordinamento Italiano un kit di agevolazioni sia economiche sia normative, attinenti al codice civile e commerciale e al testo unico bancario, per semplificare e rendere più trasparenti e intelligibili le procedure in materia di quotazioni societarie, di emissione e validazione di titoli obbligazionari aziendali, di ingresso di nuovi investitori industriali e finanziari nelle compagini azionarie e nei consigli di amministrazione delle compagnie di diritto Italiano o con sede legale nel nostro Paese.

Siccome tutto ciò non può prescindere dalla messa in opera di incentivi - fiduciari e non coercitivi, come è sempre stato ribadito dal professor Beppe Ghisolfi - capaci di essere il motore di una parte significativa dei 5000 miliardi di euro di ricchezza finanziaria diffusa delle nostre famiglie, di cui una quota significativa costituita da conti correnti liquidi, da titoli del debito statale e da titoli bancari a medio breve scadenza, è per tale ragione che un articolo ad hoc è stato immesso dal Governo, grazie al Ministro Giuseppe Valditara e al sottosegretario Federico Freni, per introdurre una disciplina distintiva dell'educazione finanziaria.