La rivoluzione del trapianto di capelli: L'innovativa tecnica HST

La calvizie, una condizione che colpisce milioni di uomini e donne in tutto il mondo, è tradizionalmente trattata con tecniche come FUE (Follicular Unit Extraction) e FUT (Follicular Unit Transplantation). Tuttavia, queste procedure hanno delle significative limitazioni, soprattutto quando la calvizie raggiunge uno stadio avanzato, come nella classificazione Norwood 6. Com'è possibile superare questi limiti? La risposta potrebbe stare nella rivoluzionaria tecnica HST.

Il FUE e il FUT sono basati sul concetto di trapianto di unità follicolari, prelevando i follicoli da una zona del cuoio capelluto definita "donatrice" e impiantandoli nell'area interessata dalla calvizie. Il problema principale è che il numero di unità follicolari è limitato e non può essere esteso: sia il FUE che il FUT, infatti, lasciano dietro di sé una zona donatrice impoverita. Quando la calvizie è troppo avanzata, queste tecniche sono inefficaci, poiché non c'è abbastanza "capitale" di unità follicolari da utilizzare.

Qui entra in gioco la tecnica HST (Hair Stem Cell Transplantation), una novità nel campo della tricologia che offre una valida alternativa alle tecniche tradizionali. A differenza di FUE e FUT, l'HST non lascia vuoti nella zona donatrice: i follicoli prelevati per il trapianto sono in grado di rigenerarsi parzialmente, preservando la zona di prelievo. Inoltre, queste unità follicolari si moltiplicheranno per due nella zona ricevente, garantendo un infoltimento ottimale.

La tecnica HST supera quindi funzionalmente i limiti delle procedure tradizionali, permettendo di trattare anche i casi di calvizie più avanzati. L'approccio rivoluzionario alla clonazione capelli permette di ottenere risultati naturali e durevoli nel tempo, ristabilendo l'aspetto fisiologico dell'acconciatura.

La calvizie non è più un destino ineluttabile. Grazie alla tecnica HST, è possibile lottare contro l'alopecia avanzata e ottenere risultati visibili e duraturi. Una rivoluzione nel campo del trapianto di capelli, per garantire un futuro più pieno a chi ha perso la propria chioma.