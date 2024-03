L'acqua che fa vincere

Vola Federica Brignone. L’atleta valdostana vince la sua 25° gara di Coppa del Mondo, supera Gustav Thoeni per numero di vittorie e si mette a bere Acqua Dolomia, l’acqua oligominerale dolomitica per la quale da pochissimi giorni è testimonial. Un binomio vincente nel mondo dello sport dove Acqua Dolomia sponsorizza le nazionali di ciclismo, 14 squadre di calcio, dalla serie A alla C, l’Imoco Conegliano Volley, denominata la squadra che non perde mai, alcune società di basket, di sci da fondo, l’Hockey Cortina e almeno una decina di altre attività sportive. Acqua Dolomia ha un bassissimo contenuto di sodio e di nitrati, la pressochè assenza di arsenico e si distingue anche per l’alto contenuto di ossigeno disciolto. Un’acqua oligominerale tra le più pure in assoluto che ha chiuso il proprio bilancio 2023 con un fatturato di 19,4 milioni di euro, il 13% derivato dall’export.