Cuneo, si conclude la rassegna "Domeniche a Teatro"

Domenica 10 marzo 2024 si conclude la rassegna “Domeniche a Teatro”, con BIBOteatro/Drogheria Rebelot, che presenta lo spettacolo “CartaSìa”. Bruno, artista geniale, è in crisi: alla vigilia di una mostra d’arte che potrebbe renderlo famoso, non è ancora riuscito a creare la sua opera.

A trarlo d’impaccio da questo difficile momento sarà la materia stessa, la Carta, che, in una girandola di invenzioni, nonostante i desideri e la volontà di Bruno, diventerà sempre più indipendente e creativa. Bruno scoprirà che il modo migliore per stare al mondo è aprire la porta e lasciare che ognuno, compresi noi stessi, vada con le proprie gambe per la strada che desidera a inseguire i propri sogni.

Spettacolo vincitore del bando “Portraits on Stage” 2021, Spettacolo finalista del Premio Nuovo Teatro 2021, Spettacolo finalista del bando Forever Young 2022 - La Corte Ospitale.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 17,30. BIGLIETTI: intero € 6, ridotto € 5 sotto i 10 anni + enti convenzionati, ingresso gratuito sotto i 3 anni. È possibile acquistare i biglietti collegandosi al seguente link: https://ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx

I biglietti on-line per il singolo spettacolo si potranno acquistare fino alle ore 15.00 del giorno dell’evento; oltre tale orario sarà comunque possibile acquistare i biglietti al botteghino del Teatro Toselli a partire da 60 minuti prima dello spettacolo.