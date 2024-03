Domani, martedì 5 marzo, riapre il punto vendita di Prestofresco di Via L.T. Cavallo 7 a Cuneo

Il 5 marzo riaprono i locali di Prestofresco a Cuneo, via L.T. Cavallo 7, all’interno del centro commerciale Cuneo Due, rimasto chiuso 14 giorni per ristrutturazione. Parteciperanno all’Evento, a testimonianza dell’impegno e degli investimento sul territorio di Prestofresco, il vicesindaco e assessore al Commercio e l’ex Sindaco di Cuneo Dott. Federico Borgna.

In occasione della riapertura potrete assistere allo show cooking con preparazione delle Raviole della Val Varaita del Pastificio Dutto.

E, in regalo per voi, qui la ricetta:

Dosi per 4 persone:

800 gr di Raviole della Val Varaita

80 gr di Burro

200 gr di Panna da cucina

20gr di Grana Padano grattugiato

Sale e pepe q.b.

Procedimento:

Rosolare il burro in padella a fuoco basso fino a che non si è completamente sciolto ed è diventato di color nocciola. Togliere la padella dal fuoco facendola leggermente raffreddare, e aggiungere la panna da cucina. Salare e pepare a piacimento. Portare a ebollizione acqua salata e cuocere le Raviole della Val Varaita per circa 2 minuti. Scolarle direttamente nella padella aggiungendo un mestolo di acqua di cottura. Impiattare con una spolverata di Grana Padano.

Buon appetito!

Orario di apertura: da lunedì a sabato 08.30/12.45 e 15.30/19.30.

Prestofresco - Via L.T. Cavallo 7 - CUNEO - www.prestofresco.it