In San Francesco a Cuneo le visite guidate sulle donne nei dipinti di Lotto e Tibaldi

"Madri, regine, danzatrici e amanti” è il titolo della nuova iniziativa collaterale alla mostra “Lorenzo Lotto Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto” visitabile presso il Complesso Monumentale di San Francesco (via Santa Maria 10) a Cuneo .

Gli incontri si terranno venerdì 8 marzo e sabato 9 e 16 marzo, alle ore 17, con prenotazione obbligatoria tramite eventbrite e partecipazione gratuita. Durante la visita guidata in mostra, i partecipanti saranno accompagnati dall’artista Serena De Gier alla scoperta della rappresentazione delle figure femminili nelle opere di Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi e incontreranno Elisabetta, una madre avanti negli anni, la bella Salomè, la profetessa Anna, l’adultera, la vergine e tante altre.

Continuano anche le visite guidate gratuite il sabato e la domenica alle 15 e alle 18, con prenotazione obbligatoria su eventbrite.

La mostra, a ingresso gratuito, è visitabile dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30 (al mattino apertura solo su prenotazione per scuole e gruppi), mentre il sabato e la domenica in un orario continuato dalle 10 alle 19.30. Per informazioni scrivere a mostralottotibaldi@gmail.com o chiamare il numero 351/5073495.