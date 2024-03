Racconigi, la minoranza sollecita iniziative a tutela delle donne

In occasione dell’8 marzo, festa della donna, la Lista Civica Patrizia Gorgo di Racconigi ha presentato una mozione al Consiglio comunale: facendo propria un’iniziativa dell’Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani).

I consiglieri di minoranza chiedono al sindaco di attivarsi per sensibilizzare l’opinione pubblica a favore dei diritti negati delle donne In Iran e di promuovere “iniziative di informazione sui diritti negati nei confronti delle donne, delle ragazze e delle bambine in Iran, coinvolgendo tutti i soggetti attivi del territorio, in particolare i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado” e di “intraprendere iniziative di sensibilizzazione anche mediante l’esposizione di idonei materiali visivi (manifesti, poster, cartelloni, locandine) all’esterno delle sedi consiliari”.

Infine, chiede di “favorire l'impegno della competente Commissione consiliare consultiva ad aprire un tavolo ad hoc con i rappresentanti della politica e della società civile al fine di attivare nel territorio iniziative condivise su rispetto dei diritti delle donne”.

“Numerosi Comuni italiani - spiega la capogruppo Patrizia Gorgo – nel corso degli ultimi mesi hanno già adottato mozioni e ordini del giorno di Consiglio comunale aventi ad oggetto le drammatiche condizioni della popolazione iraniana, in particolare delle donne, per esprimere una ferma condanna nei confronti di tali repressioni violente e sostegno e rispetto dei diritti umani, a partire dall’uguaglianza tra uomini e donne e dalla libertà di espressione.

Oggi come ieri il ruolo delle comunità locali nel promuovere valori universali è di fondamentale importanza e va ben oltre i confini del singolo Comune. Se la mozione verrà accolta nel prossimo consiglio comunale, sarà un modo concreto per festeggiare l’8 marzo e per dimostrare che certe sensibilità e battaglie si portano avanti ogni giorno, anche quando l’attenzione mediatica è meno viva”.