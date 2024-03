Regionali in Piemonte, Salvini: "L'importante è vincere e vincere bene. Lega sarà forza trainante

"In Piemonte l'importante è vincere e noi puntiamo a vincere e vincere bene. E sono fiducioso che la Lega possa essere una forza trainante". Così Matteo Salvini, leader della Lega e a Torino in qualità di vicepremier e ministro delle Infrastrutture.

A Torino per parlare (non solo) di Tav

La sua tappa torinese è stata utile alla presentazione dell'ultima tranche di opere compensative per la Torino-Lione, ma dopo il voto in Sardegna (e la vittoria di Todde per il campo largo Pd-M5s) e in vista delle ormai imminenti Regionali in Abruzzo, è impossibile non riferirsi anche alla tornata che riguarda il Piemonte. Soprattutto ora che il governatore uscente, Alberto Cirio, ha ottenuto la ri-candidatura ufficiale.