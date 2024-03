All’Istituto Bra 1 si è svolta la "Giornata della Disconnessione": 24 ore senza tecnologie digitali

All’Istituto Bra 1 si è svolta la "Giornata della Disconnessione". Franca Dominici, fiduciaria del plesso Edoardo Mosca, spiega: "Per tutta la mattinata, alunni e insegnanti non hanno utilizzato LIM, pc, cellulari e tablet. Anche i genitori sono stati invitati a non usare il cellulare accompagnando i figli a scuola, e, da quanto abbiamo visto, siamo stati ascoltati. Abbiamo poi chiesto a tutti di continuare la disconnessione anche una volta tornati a casa: ai più piccoli ad esempio di non accendere subito la televisione dopo le lezioni; ai genitori di fare piccola attività con i propri figli che non richieda l’utilizzo di un dispositivo digitale: una passeggiata, la lettura di un libro, una partita a carte".

Accogliendo la proposta dei genitori del Consiglio, l’Istituto Comprensivo Bra 1 ha fissato, lunedì 4 marzo 2024, la Giornata della Disconnessione d’Istituto, ovvero 24 ore senza smartphone e dispositivi digitali. Franca Dominici: "Per tutta la mattinata, alunni e insegnanti hanno utilizzato LIM, pc, cellulari e tablet. Nessuna attività infatti ha previsto il ricorso alla tecnologia digitale, incentivando invece il gioco all’aperto e le modalità tradizionali d’insegnamento con carta e penna. Anche i genitori sono stati invitati a non usare il cellulare accompagnando i figli a scuola, e, da quanto abbiamo visto, siamo stati ascoltati. Abbiamo poi chiesto a tutti di continuare la disconnessione anche una volta tornati a casa: ai più piccoli di non accendere subito la televisione dopo le lezioni; ai genitori di fare piccola attività con i propri figli che non richieda l’utilizzo di un dispositivo digitale: una passeggiata, la lettura di un libro, una partita a carte". Si è trattato dunque di una giornata di sensibilizzazione per adulti e bambini, per riflettere sull’uso consapevole dei dispositivi e per far capire che "si può vivere anche senza guardare sempre il proprio cellulare. Disconnettersi dal digitale vuol dire connettersi con qualcos’ altro, favorendo le relazioni sociali".